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Aydın'da cezaevi firarisi yakalandı

44 dakika önce

Çine'de cezaevi firarisi operasyonla yakalandı.

Aydın'da cezaevi firarisi yakalandı, System.String[]

Çine'de cezaevi firarisi operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çine'de çeşitli suçlardan dolayı 48 yıl hapis cezasına bulunan ve hükümlü olduğu cezaevinden firar eden Ş.F'nin Soğancılar Mahallesindeki evine operasyon düzenledi.


Gözaltına alınan Ş.F, işlemlerin ardından cezaevine sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Çine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:58 Kaynak: AA
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