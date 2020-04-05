Aydın'da cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika

Aydın'da cezaevi firarisi yakalandı
6 saat önce
Aydın'ın Çine ilçesinde cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı.
Aydın'ın Çine ilçesinde cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce cezaevinden firar eden Ö.Ş'nin Hamitabat Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti.
Adrese operasyon yapan ekipler Ö.Ş'yi yakaladı.
Ö.Ş, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 02:56 Kaynak: AA
Son Dakika Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit Batman Cezaevi'nin önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı Horoz dövüştürüp, sosyal mesafeye uymayan 11 kişiye, 48 bin 125 lira ceza