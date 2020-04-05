Aydın'da cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika

Aydın'ın Çine ilçesinde cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce cezaevinden firar eden Ö.Ş'nin Hamitabat Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti.

Adrese operasyon yapan ekipler Ö.Ş'yi yakaladı.

Ö.Ş, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.