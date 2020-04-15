Aydın'da cezaevlerinden tahliyeler başladı - Son Dakika

Aydın'da cezaevlerinden tahliyeler başladı

AYDIN'da, infaz düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girmesiyle cezaevlerinden tahliye işlemleri başladı.

AYDIN'da, infaz düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girmesiyle cezaevlerinden tahliye işlemleri başladı. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ceza infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesinin ardından, Aydın E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde geniş güvenlik önlemi altında tahliyeler başladı. Efeler ilçesi, Ovaeymir Mahallesi'ndeki Aydın E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde tahliye edilenler için sabah erken saatlerde hareketlilik başladı. Cezaevi önünde polis geniş güvenlik önlemi aldı. Tahliye edilenlerden Aydın dışına gidecek olanlar, cezaevi bahçesinde şehirler arası otobüslere bindirildi. Otobüsler, polis eskortu eşliğinde Aydın- İzmir Otoyolu'na kadar götürüldü. Tahliye olanlar arasında Aydın'ın ilçelerine gidecekler minibüslerle gönderildi. Aydın şehir merkezine gidecek olanlara ise Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir içi otobüsleri tahsis edildi.Efeler ilçesinin yanı sıra Söke ve Nazilli Cezaevleri'nde tahliye işlemleri başladı. Gün boyunca cezaevlerinden tahliyelerin süreceği bildirildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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