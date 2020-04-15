Aydın'da cezaevlerinden tahliyeler başladı (2) - Son Dakika

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Aydın'da cezaevlerinden tahliyeler başladı (2)
6 saat önce
NAZİLLİ'DE 150 TAHLİYEİnfaz düzenlemesine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Aydın'ın Nazilli ilçesindeki E Tipi Kapalı Ceza ve Tutukevi'ndeki mahkumların tahliyelerine sabahın erken saatlerinde başlandı.
NAZİLLİ'DE 150 TAHLİYE
İnfaz düzenlemesine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Aydın'ın Nazilli ilçesindeki E Tipi Kapalı Ceza ve Tutukevi'ndeki mahkumların tahliyelerine sabahın erken saatlerinde başlandı. Açık ve kapalı cezaevlerinden yaklaşık 90 bin kişinin, kanunun yürürlüğe girmesinin ardından tahliyeler başladı. Nazilli ilçesindeki ceza ve tutukevinde bulunan 150 mahkumun af kapsamında tahliye edileceği öğrenildi.İşlemlerin tamamlanmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan Nazilli E Tipi Ceza İnfaz Kurumu çevresinde güvenlik önlemi aldı. Bölgeyi abluka altına alan polis ekipleri, cezaevine çıkan yolları barikatlar ve polis araçlarıyla kapattı. Hiçbir sivil aracın ve vatandaşın geçişlerine de izin verilmedi. Tahliye edilen mahkumlar memleketlerinin durumuna göre Karacasu Birlik, Sultanhisar Birlik, Kuyucak Birlik, Bozdoğan Birlik, Nazilli Birlik Minibüsleri ile koronavirüs tedbirleri kapsamında yolcu edildi.
Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın),
Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 06:38 Kaynak: DHA
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