Son Dakika Haberleri: Aydın'da CHP'den İstifalar

Aydın'da CHP'den İstifalar

1 saat önce

Aydın'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi olduklarını bildiren 19 kişi, istifa etti.

Aydın'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi olduklarını bildiren 19 kişi, istifa etti.

Aydın Adliyesi'ne gelen partililer, istifa dilekçelerini Efeler İlçe Seçim Kurulu'na teslim etti.

İlçe Seçim Kurulu önünde grup adına açıklama yapan Burhan Ünlü, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve genel merkezi protesto etmek için istifa ettiklerini söyledi.

CHP'ye bir oy daha kazandırabilmek adına gece gündüz çalıştıklarını, partinin her kademesinde görev aldıklarını söyleyen Ünlü, "CHP emek partisiydi. CHP ezilenlerin, sömürülenlerin, halkın partisiydi. Ancak gelinen bu aşamada Aydın ilimiz ve ilçelerinde CHP, tüm bu değerlerinden uzaklaştırılarak, 'Özlem Çerçioğlu partisi' haline dönüştürülmüştür. Bu yanlışta bizim de payımız olsun istemiyoruz. Bizler, bazıları gibi koltuk sevdalısı değiliz. Gönülden CHP sevdalısıydık. Bunu bitirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bizim bugünkü istifamız, bu mantığa karşı bir isyandır." dedi.

CHP Genel Merkezi, il yönetimi ve parti yöneticileriyle ideolojik yol ayrımına geldiklerini söyleyen Ünlü, yerel seçimlerde adayların hangi kritere göre belirlendiğini bilmediklerini ileri sürdü.

Bu duruma sessiz kalmayacaklarına dikkati çeken Ünlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçimlerin kaybedilmesi için seyirci ve sessiz kalan il yönetimini ve genel merkezi protesto ediyoruz. Hangi kriterlere göre atandığı belli olmayan ve Çerçioğlu'nca belirlenen belediye başkan adayları, ilçe yönetimine atanan bazı yöneticiler, il yönetimi ve CHP Genel Merkezi ile siyasi, ahlaki, kültürel ve en önemlisi de ideolojik yol ayrımına gelerek farklı düşündüğümüze inanıyor ve beraber çalışamayacağımızı belirtiyoruz."

"Atamızın partisi Samsun'da aday bile gösteremiyor"

CHP'yi zarar görmemesi için her koşulda savunduklarını söyleyen Ünlü, "Gördük ki bizler böyle yaptıkça hem CHP hem de ülkemiz daha fazla zarar görüyor. Zira Mayıs 1919'da ülkemizi kurtarmak için Atamız Samsun'a çıktı. Ama ne yazık ki 2019'da Atamız'ın partisi Samsun'da aday bile gösteremiyor. Bizleri koyun olarak görmeye başlayan bu zihniyete karşı çıkıyor ve dur diyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:27 Kaynak: AA

Aydın, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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