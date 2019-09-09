Son Dakika Haberleri: Aydın'da CHP'nin 96.yılı kutlandı
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Aydın'da CHP'nin 96.yılı kutlandı

56 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl ve Efeler İlçe örgütlerinin düzenlediği törende CHP'nin 96. yıl dönümü kutlandı.

Aydın'da CHP'nin 96.yılı kutlandı, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl ve Efeler İlçe örgütlerinin düzenlediği törende CHP'nin 96. yıl dönümü kutlandı.


Partililer ile birlikte gerçekleşen törenlerde konuşan CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Benim iki büyük eserim vardır. Birincisi Türkiye Cumhuriyeti, diğeri ise Cumhuriyet Halk Partisi" sözlerini hatırlattı. CHP'nin kuruluşundan itibaren tarihçesini anlatan Mersin, "Partimiz ilkeleriyle her zaman halkın yanında yer almıştır" dedi. Mersin, bundan sonra da halk için hizmeti sürdüreceklerini kaydetti, törene katılanlara teşekkür etti.


Atatürk Kent Meydanı'ndaki törene Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Belediye Meclis Üyeleri, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, Kadın ve Gençlik Kolları İl Yöneticileri ile Efeler İlçe yöneticileri katıldı. - AYDIN

Cumhuriyet Halk Partisi, Mersin, Efeler, Aydın, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:20 Kaynak: İHA
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