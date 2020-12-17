Aydın'da çiftçilere 12 bin 700 kayısı fidanı dağıtıldı - Son Dakika

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 12 ilçede çiftçilere 21 bin 700 kayısı fidan dağıtıldı.

Sultanhisar ve Köşk ilçelerinde düzenlenen törende "Erkenci kayısı çeşitlerinin yaygınlaştırılması projesi" kapsamında çiftçilere mikado ve mogado çeşidi kayısı fidanı dağıtıldı.

Dağıtılan fidanlarla elde edilecek ürünlerin, iç ve dış piyasada aranan, piyasa değeri yüksek turfandacı meyveler olduğu bildirildi.

Fidan dağıtım törenine Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem de katılarak, fidan dikti.

12 ilçede 21 bin 700 kayısı fidanının 49 çiftçiye dağıtıldığı bildirildi.

Toplam bütçesinin 625 bin lira olan projenin, 500 bin lirasının devlet bütçesinden, 125 bin lirasının da üreticilerden karşılandığı kaydedildi.