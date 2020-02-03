Aydın'da çiftçinin kaybolan büyükbaş hayvanlarını jandarma buldu - Son Dakika

Kocabağ, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Konuyla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, 3 dana ve 2 ineği Şehit Dağı mevkisinde buldu.

Alınan bilgiye göre, Abak Mahallesi 'nde yaşayan Cevdet Kocabağ, 5 büyükbaş hayvanının kaybolduğunu jandarma ekiplerine bildirdi.

Aydın 'ın Kapuzlu ilçesinde bir çiftçinin kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma ekiplerince bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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