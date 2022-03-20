Aydın'da çıkan ev yangınında 1 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Aydın'da çıkan ev yangınında 1 kişi yaşamını yitirdi

20.03.2022 18:43
Aydın'da çıkan ev yangınında 1 kişi yaşamını yitirdi

Aydın'ın Söke ilçesinde, evinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Söke ilçesinde, evinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hayatını kaybetti.

Pamukçular Mahallesi'nde bir evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar sebebiyle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Evde yapılan incelemede, dumandan etkilendiği değerlendirilen Hayriye Öz'ün (78) cansız bedeni bulundu.

Aynı adreste yaşayan kadının oğlunun, yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi.

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İtfaiye, Yangın, Polis, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Aydın'da çıkan ev yangınında 1 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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