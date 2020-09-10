Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

AYDIN'ın Çine İlçesinde, çıkan orman yangını orman işçilerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında kırsal Alabayır Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler büyürken, çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve orman işçisi sevk edildi. Dağlık alan olması nedeniyle ekiplerin yoğun uğraşları sonrası yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.