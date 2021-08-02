AYDIN'DA ÇIKAN YANGIN MUĞLA'YA SIÇRADI - Son Dakika

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyüp, Muğla il sınırlarındaki Kavaklıdere ilçesine de sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın, saat 16.00 sıralarında kırsal Başalan Mahallesi yakınlarında, bugün saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarında etkisiyle yayılıp, Muğla il sınırındaki Kavaklıdere Mahallesi'ne sıçradı. Alevleri 1 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisi ile itfaiye araçları ile de karadan müdahaleye başlandı. Alevlerin ilerlediği Kavaklıdere'ye bağlı kırsal Harmanbelen Göncüler ve Ortaköy mahallelerinin tahliye edilmesine karar verildi. Alevler bu 3 mahalleye giden yolları da kapattığı için takviye olarak gönderilen ekiplerinde bölgeye ulaşmakta güçlük çektiği bildirildi.