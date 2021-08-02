Üye Girişi
AYDIN'DA ÇIKAN YANGIN MUĞLA'YA SIÇRADI - Son Dakika

AYDIN'DA ÇIKAN YANGIN MUĞLA'YA SIÇRADI

02.08.2021 18:05

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyüp, Muğla il sınırlarındaki Kavaklıdere ilçesine de sıçradı.

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyüp, Muğla il sınırlarındaki Kavaklıdere ilçesine de sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın, saat 16.00 sıralarında kırsal Başalan Mahallesi yakınlarında, bugün saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarında etkisiyle yayılıp, Muğla il sınırındaki Kavaklıdere Mahallesi'ne sıçradı. Alevleri 1 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisi ile itfaiye araçları ile de karadan müdahaleye başlandı. Alevlerin ilerlediği Kavaklıdere'ye bağlı kırsal Harmanbelen Göncüler ve Ortaköy mahallelerinin tahliye edilmesine karar verildi. Alevler bu 3 mahalleye giden yolları da kapattığı için takviye olarak gönderilen ekiplerinde bölgeye ulaşmakta güçlük çektiği bildirildi.

AYDIN'DA ÇIKAN YANGIN MUĞLA'YA SIÇRADI
AYDIN'DA ÇIKAN YANGIN MUĞLA'YA SIÇRADI
AYDIN'DA ÇIKAN YANGIN MUĞLA'YA SIÇRADI
AYDIN'DA ÇIKAN YANGIN MUĞLA'YA SIÇRADI
AYDIN'DA ÇIKAN YANGIN MUĞLA'YA SIÇRADI
AYDIN'DA ÇIKAN YANGIN MUĞLA'YA SIÇRADI
AYDIN'DA ÇIKAN YANGIN MUĞLA'YA SIÇRADI
AYDIN'DA ÇIKAN YANGIN MUĞLA'YA SIÇRADI
AYDIN'DA ÇIKAN YANGIN MUĞLA'YA SIÇRADI
AYDIN'DA ÇIKAN YANGIN MUĞLA'YA SIÇRADI
AYDIN'DA ÇIKAN YANGIN MUĞLA'YA SIÇRADI
AYDIN'DA ÇIKAN YANGIN MUĞLA'YA SIÇRADI
AYDIN'DA ÇIKAN YANGIN MUĞLA'YA SIÇRADI
AYDIN'DA ÇIKAN YANGIN MUĞLA'YA SIÇRADI
AYDIN'DA ÇIKAN YANGIN MUĞLA'YA SIÇRADI

Bozdoğan, Yangın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYDIN'DA ÇIKAN YANGIN MUĞLA'YA SIÇRADI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Antalya'da 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş ilçesi, alevlerin yaklaşması üzerine tahliye ediliyor 17:07 Son Dakika: Antalya'da 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş ilçesi, alevlerin yaklaşması üzerine tahliye ediliyor 4 yıl önce babasını dün de kardeşini öldüren zanlı, tutuklandı 16:03 4 yıl önce babasını dün de kardeşini öldüren zanlı, tutuklandı Van'da aşırı yağışlar sürüyor! Hakkari kara yolu ulaşıma kapandı 15:49 Van'da aşırı yağışlar sürüyor! Hakkari kara yolu ulaşıma kapandı
Adıyaman'da ayarsız şiddet! 13 yaşındaki kız çocuğunu önce saçından tutup sürüklediler sonra da tekme tokat dövdüler 15:46 Adıyaman'da ayarsız şiddet! 13 yaşındaki kız çocuğunu önce saçından tutup sürüklediler sonra da tekme tokat dövdüler İstanbul'da termometre ibreyi zorladı! Eyüpsultan'da hava sıcaklığı 39 derece ölçüldü 15:43 İstanbul'da termometre ibreyi zorladı! Eyüpsultan'da hava sıcaklığı 39 derece ölçüldü İstanbul'da iş yerini açan baba oğlunun cansız bedenini buldu 15:42 İstanbul'da iş yerini açan baba oğlunun cansız bedenini buldu
Azra'yı vahşice katleden zanlı, talihsiz kızın cansız bedenine jiletle adını yazmış 14:59 Azra'yı vahşice katleden zanlı, talihsiz kızın cansız bedenine jiletle adını yazmış THK Başkanı Aşçı'nın, spikerin sorduğu ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna verdiği cevap şaşkınlık yarattı 14:26 THK Başkanı Aşçı'nın, spikerin sorduğu ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna verdiği cevap şaşkınlık yarattı

Son Dakika Haberleri
16:07 Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ardından ünlü isimler isyan etti
15:52 129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlerle mücadele devam ediliyor! İşte il il son durum
15:48 Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk daha! Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti
15:41 İstanbul'da iş yerini açan baba oğlunun cansız bedenini buldu
14:49 Jeneratörden sızan gaz korkuttu! Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı
14:31 Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için uyarıda bulundu
14:14 Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak
14:11 Son Dakika: Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Randers oldu
14:11 Yangın mağduru insanlar için yardım kampanyası düzenleyen Demet Akalın, gözyaşlarına engel olamadı
14:06 Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, yetkililere seslendi: Ne olur buraya uçak gönderin, yanıyor insanlar Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, yetkililere seslendi: Ne olur buraya uçak gönderin, yanıyor insanlar         
17:52
Konferans Ligi'nde Trabzonspor ve Sivasspor'un kurada çektiği takımlar tat kaçırdı Konferans Ligi'nde Trabzonspor ve Sivasspor'un kurada çektiği takımlar tat kaçırdı         
16:05
129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlerle mücadele devam ediliyor! İşte il il son durum 129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlerle mücadele devam ediliyor! İşte il il son durum         
15:53
Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk daha! Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk daha! Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti         
15:48
Muğla'daki canlı yayında şaşkına çeviren anlar! Alevlerin içinden çıkıp ekibe doğru yürüdü Muğla'daki canlı yayında şaşkına çeviren anlar! Alevlerin içinden çıkıp ekibe doğru yürüdü         
15:44
Marmaris'te panik anları! Denize iniş yapan yangın söndürme uçağı felaketin eşiğinden döndü Marmaris'te panik anları! Denize iniş yapan yangın söndürme uçağı felaketin eşiğinden döndü         
15:42
4 gündür her yerde aranan kayıp Emine öğretmenin cansız bedeni bulundu 4 gündür her yerde aranan kayıp Emine öğretmenin cansız bedeni bulundu         
15:01
Jeneratörden sızan gaz korkuttu! Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı Jeneratörden sızan gaz korkuttu! Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı         
14:49
A Milli Kadın Voleybol Takımı korkuttu! Cansu ve Meliha topu karşılarken çarpıştı A Milli Kadın Voleybol Takımı korkuttu! Cansu ve Meliha topu karşılarken çarpıştı         
14:22
MTV'de ikinci taksit ödemesi için son gün bugün! Vergi daireleri saat 19.00'a kadar açık MTV'de ikinci taksit ödemesi için son gün bugün! Vergi daireleri saat 19.00'a kadar açık         
14:15
Manavgatlı muhtar, yaşanan felaketi anlatırken Bakan Karaismailoğlu'nun karşısında hüngür hüngür ağladı Manavgatlı muhtar, yaşanan felaketi anlatırken Bakan Karaismailoğlu'nun karşısında hüngür hüngür ağladı         
14:13
Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı         
14:06
Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı         
12:16
Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı         
10:56
Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan "Help Turkey" kampanyasına ilginç tepki         
10:33
Felaketin boyutu gözler önüne serildi! İşte yangından önce ve sonra Marmaris Felaketin boyutu gözler önüne serildi! İşte yangından önce ve sonra Marmaris         
09:23
Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali         
00:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2021 18:20:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AYDIN'DA ÇIKAN YANGIN MUĞLA'YA SIÇRADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement