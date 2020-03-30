Aydın'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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Aydın'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
1 saat önce
Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan silahlı kavgada kurusıkı tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı.
Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan silahlı kavgada kurusıkı tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mutaflar Mahallesi'nde R.K. ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında R.K. kurusıkı tabancayla boğazından vuruldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla kaldırıldığı Aydın Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan R.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Jandarma zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 03:54 Kaynak: AA
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