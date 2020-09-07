Aydın'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Aydın'da iki esnaf arasında çıkan kavgada 1 kişi tabanca ile yaralandı.

Güzelhisar Mahallesi'nde çay ocağı işleten İ.D ile pide salonu bulunan A.K arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.D, tabanca ile A.K'yi yaraladı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İ.D, gözaltına alındı.