Aydın'da çıkan yangın Muğla'ya sıçradı (4) - Son Dakika

3 EV KÜL OLDU
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinin Başalan Mahallesi'nde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine sıçrayan orman yangında tahliye edilen Ortaköy Mahallesi'nde 2 ev, Nebiler Mahallesi'nde ise 1 ev kül oldu. Orman işçileri ve itfaiye personellerinin karadan yürüttüğü çalışmalara vatandaşlarda destek olurken, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, söndürme çalışmalarını yakından takip ettiği belirtildi.
Cavit AKGÜN/MUĞLA,
Kaynak: DHA
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