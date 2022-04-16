Aydın'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen ev yangınında tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Efeler Mahallesi 1420 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.S.'ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN