Aydın'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

16.04.2022 14:57
Aydın'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen ev yangınında tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen ev yangınında tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Efeler Mahallesi 1420 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.S.'ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Aydın'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
Aydın'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

YORUMLAR
500
MERDİVEN BOŞLUĞUNDA ÇIKAN YANGINDA 4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ MERDİVEN BOŞLUĞUNDA ÇIKAN YANGINDA 4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ Çocukların oyunu binayı birbirine kattı Çocukların oyunu binayı birbirine kattı

İtfaiye, Yangın, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


Son Dakika
14:47 Kağıt toplayıcısı anne, iki çöp konteynerinin arasına salıncak kurdu: Küçük kızın mutlu anları
14:32 Otobüs şoförü ile taksicinin kavgasını ayırmak isteyen yolcu bıçaklandı! Saldırgan taksici tutuklandı
14:29 Eski yapımcı, yeni sunucu Erol Köse'den Aleyna Tilki'ye sert eleştiri: Donunu gösterdiysen kariyerin bitmiştir
14:26 Filipinler'de 'Megi fırtınası' facia yarattı: Ölü sayısı 167'ye yükseldi, 110 kişiden haber alınamıyor
14:24 Ünlü spor spikeri tacizci taraftarı ifşa etti! "İç çamaşırını koklamak istiyorum" mesajı aldım
14:23 Azerbaycan lideri Aliyev, Batılı ülkeleri ikiyüzlülükle suçladı: Biz Bayraktarları kullanırken ölüm silahı diyorlardı, Ukrayna kullanınca melek
14:18 Vedat Muriç, Türkiye'ye dönüyor: Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'la adı anılıyor
14:08 Ali Babacan'dan HDP'ye açılan kapatma davasına tepki: Defalarca kapatılmış, bitmiş mi? İyi halt ettiniz
14:00 İznini memleketinde kullanan uzman çavuş traktör kazasında yaşamını yitirdi
13:55 İbrahim Tatlıses'in en küçük kızı Elif Ada neredeyse annesiyle aynı boyda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 15:03:24. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement