Aydın'da çilek üreticileri ve ihracatçıları bir araya geldi - Son Dakika
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Aydın'da çilek üreticileri ve ihracatçıları bir araya geldi

01.03.2022 22:17
Aydın'da çilek üreticileri ve ihracatçıları bir araya geldi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından çilek üreticileri ve ihracatçılarına yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından çilek üreticileri ve ihracatçılarına yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

İlçedeki bir otelde düzenlenen toplantıya, Sultanhisar Kaymakamı Bahadır Güneş, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırım Kaya, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Aydın Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, akademisyenler, üreticiler ve ihracatçılar katıldı.

Hayrettin Uçak, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçenin çilek üretimi ve ihracatında önemli yer tuttuğunu söyledi.

Türkiye genelinde yıllık 1 milyon 175 bin ton olan çilek üretiminin yüzde 10'unun Aydın'da gerçekleştirildiğini kaydeden Uçak, "Aydın, şu anda Türkiye'de en fazla çilek üretilen ikinci şehir, Ege Bölgesi'nde ise ilk şehir konumundadır. Bununla birlikte 2021 yılında Türkiye genelinde 43 ülkeye 42 bin ton ve 46 milyon dolar değerinde taze çilek ihracatımız oldu. 2020 yılı ile karşılaştırıldığında yüzde 87'lik muazzam bir artış yakaladık. Bu sürece katkı veren tüm paydaşlarımızı canı gönülden kutluyorum." dedi.

Aydın Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem ise çilek hastalıklarıyla mücadele etmek için sürekli sahada olduklarını belirtti.

Toplantıda, üreticiler çilek yetiştiriciliği, hastalıkları ve sağlıklı fide üretimi konularında bilgilendirildi.

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Sultanhisar, Türkiye, Aydın, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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