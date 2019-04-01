Aydın'da Çimento Fabrikasında Patlama
1 saat önce
Aydın'ın Söke ilçesinde çimento fabrikasında meydana gelen patlama hasara yol açtı.
Aydın
'ın Söke
ilçesinde çimento fabrikasında meydana gelen patlama hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, fabrikadaki çimento yarı mamulünün depolandığı farin fırınında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.
Gaz sıkışması yüzünden meydana geldiği tahmin edilen patlamada ölen ya da yaralanan olmadı, fabrikada hasar oluştu.
Patlamanın ardından tonlarca çimento etrafa saçıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 10:20 Kaynak: AA
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