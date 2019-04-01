Son Dakika Haberleri: Aydın'da Çimento Fabrikasının Bacasında Patlama

Aydın'da Çimento Fabrikasının Bacasında Patlama

26 dakika önce

AYDIN'ın Söke ilçesinde, faaliyette olan bir çimento fabrikasındaki bacaların birisinde gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi.

Aydın'da Çimento Fabrikasının Bacasında Patlama, System.String[]
AYDIN'ın Söke ilçesinde, faaliyette olan bir çimento fabrikasındaki bacaların birisinde gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi. Patlamada tonlarca toz çimento yere aktı. Çevreye yayılan toz çimentolar büyük hasara yol açarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Atatürk Mahallesi'ndeki bir çimento fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada çalışma sırasında bacalardan birisinde gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi. Yaşanan patlama sonrasında açılan delikten tonlarca çimento yere ve çevreye yayıldı. Patlama sorası olay yerine ekipler sevk edilirken, ölen ya da yaralanan olmadı. Patlayan bacanın yapımı için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 09:57 Kaynak: DHA

Aydın, Güncel
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