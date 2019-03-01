Son Dakika Haberleri: Aydın'da Cinayet

Aydın'da Cinayet

23 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesinde tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Aydın'da Cinayet, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ege Caddesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Orhan İ. ile Dilek A. tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Dilek A, tabancayla vurularak yaralandı.

112 Acil Sağlık ekibince, Didim Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, sevk edildiği Aydın Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:22 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hükümlülerin Çocukları İçin Cezaevinde Anaokul Açıldı Kendisine Cinsel Saldırıda Bulunan Kişi Serbest Kalınca, Hamile Kadın İntihar Girişiminde Bulundu

Deniz Akkaya, Adriana Lima Haberlerine Tepki Gösterdi! Hayatta Her Şey Var Programında, 16 Yaşında Evlenen Kadının Yaşadıkları Stüdyoyu Yasa Boğdu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 15:45:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'da Cinayet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]