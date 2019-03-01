Aydın'da Cinayet
23 dakika önce
Aydın'ın Didim ilçesinde tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.
Aydın
'ın Didim
ilçesinde tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ege
Caddesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Orhan İ. ile Dilek A. tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Dilek A, tabancayla vurularak yaralandı.
112 Acil Sağlık ekibince, Didim Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, sevk edildiği Aydın Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:22 Kaynak: AA
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