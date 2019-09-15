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Aydın'da cinayet

47 dakika önce

Aydın'da bir kişi, boşanma aşamasındaki eşinin erkek arkadaşı olduğunu öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü.

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Aydın'da bir kişi, boşanma aşamasındaki eşinin erkek arkadaşı olduğunu öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, G.C, uzaklaştırma kararı bulunan boşanma aşamasında olduğu eşi F.C'nin annesinin Kardeşköy Mahallesi'ndeki cenaze törenine geldi.

G.C, eşi F.C'nin vefat eden annesinin evinde, eşiyle görüştüğünü ve erkek arkadaşı olduğunu iddia ettiği Tuncay A'yı (28) göğsünden bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Tuncay A, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Zanlının, kasten yaralama suçundan sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.

Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:32 Kaynak: AA
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