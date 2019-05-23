Aydın'da Cinayet ve İntihar: Önce Arkadaşlık Teklifini Kabul Etmeyen Kadını Sonra Kendisini Öldürdü
2 saat önce
Aydın'da cinayet ve intihar: Önce arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kadını sonra kendisini öldürdüAYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kadını başından pompalı tüfekle vurarak öldüren, olayın ardından intihar girişiminde bulunan adam hastanede hayatını kaybetti.
Aydın
'da cinayet ve intihar: Önce arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kadını sonra kendisini öldürdü
AYDIN - Aydın'ın
Efeler
ilçesinde arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kadını başından pompalı tüfekle vurarak öldüren, olayın ardından intihar girişiminde bulunan adam hastanede hayatını kaybetti.
Olay Osman Yozgatlı Mahallesi 1255 sokak Nuri Sanlı Parkı'nda saat 7.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evli olan Erdal Akın (44), eşinden yeni boşanan Seher Özer ile evlenmek istedi. Seher Özer'in, Akın'a önce boşanması gerektiğini ve ailesinin bu duruma karşı çıktığı söylediği iddia edildi. Bugün sabah saatlerinde Erdal Akın (44), iki çocuk annesi Seher Özer ile parkta karşı karşıya geldi. Akın yanında getirdiği pompalı tüfek ile Seher Özer'i başından vurdu. Daha sonra tüfeği göğsüne dayayıp kendisini vurdu. Silah seslerini duyan Mahalle sakinleri hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Özer'in olay yerinde öldüğünü belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Akın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 03:21 Kaynak: İHA
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