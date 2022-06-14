Aydın'da cinayet zanlısı yakalandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde hakkında "tasarlayarak adam öldürme" suçundan aranması bulunan zanlı yakalandı.
Koçarlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Polise sahte kimlik ibraz ettiği belirlenen şüphelinin, gerçek kimliğinin C.S. olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheli C.S'nin 9 Ekim 2017'de İzmir'in Ödemiş ilçesinde Yavuz Yılmaz'ın (44) silahlı saldırıda öldürülmesi olayının faili olduğu iddiasıyla arandığı belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
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