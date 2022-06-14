Aydın'da cinayet zanlısı yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da cinayet zanlısı yakalandı

14.06.2022 22:44
Aydın'da cinayet zanlısı yakalandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde hakkında "tasarlayarak adam öldürme" suçundan aranması bulunan zanlı yakalandı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde hakkında "tasarlayarak adam öldürme" suçundan aranması bulunan zanlı yakalandı.

Koçarlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Polise sahte kimlik ibraz ettiği belirlenen şüphelinin, gerçek kimliğinin C.S. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli C.S'nin 9 Ekim 2017'de İzmir'in Ödemiş ilçesinde Yavuz Yılmaz'ın (44) silahlı saldırıda öldürülmesi olayının faili olduğu iddiasıyla arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Koçarlı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da cinayet zanlısı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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