Aydın'da Çine Çayı'nda 1 kilometrelik ıslah çalışması yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da Çine Çayı'nda 1 kilometrelik ıslah çalışması yapıldı - Son Dakika

Aydın'da Çine Çayı'nda 1 kilometrelik ıslah çalışması yapıldı

6 saat önce

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Çine Çayı'nın Çakırbeyli Mahallesindeki bölümünde 1 kilometrelik ıslah çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Aydın'da Çine Çayı'nda 1 kilometrelik ıslah çalışması yapıldı, System.String[]

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Çine Çayı'nın Çakırbeyli Mahallesindeki bölümünde 1 kilometrelik ıslah çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aydın'a yapılan yatırımlarla ilin mümbit topraklarının su ile buluşturulmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riski azaltılmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Koçarlı Çakırbeyli Mahallesi'nde merhum Başbakan Adnan Menderes'in anısını ve siyasi mücadelesini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Çine Çayı'nın yanına yapılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin bulunduğu alanda 1 kilometrelik ıslah çalışmalarının tamamlandığını kaydetti.

Kalan 17 kilometrelik alanda çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Aydın, Çine Çayı Islahı Projesi'nin toplam maliyetinin 81.5 milyon lira olduğunu ve çalışmaların 2021 yılında tamamlanmasıyla 10 bin dekar arazinin taşkınlardan korunacağını belirtti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:40 Kaynak: AA
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