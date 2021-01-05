Aydın'da cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Aydın'da cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

05.01.2021 17:37
Aydın'da cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre S.K'nin (14) cinsel istismara uğradığına yönelik İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapılan ihbar üzerine ekipler çalışma başlattı.

Çocuğa ulaşan ekipler, pedagog eşliğinde aldıkları ifade doğrultusunda aralarında bir avukatın da bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan ailesinin S.K. hakkında bir süre önce kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

Kuşadası, Hisarcık, ihbar, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Evinde 3.5 metrelik dev pitonu gören kişi şoka girdi Altının kilogramı 463 bin liraya yükseldi Son Dakika! Bakan Akar'dan Yunanistan'a 'sorunları çözelim' mesajı: Görüşmelerden yanayız 41 yaşındaki vatandaş, yedinci kattan atlayarak yaşamına son verdi Tıraş sırasında bekleyen gence kabusu yaşattılar! 18 bin lirası ve şahsi eşyaları gasp edildi Oyuncu Jessie Cave'in 3 aylık bebeği koronavirüse yakalandı Motosikletiyle göle dönen yola düşen kuryenin yardımına iki polis yetişti Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e çok sert eleştiri: 2 sezon top oynadın, sen kimsin?
Prof. Bulu, Boğaziçi Üniversitesi kapısına kelepçe takılmasıyla ilgili konuştu: Kapı kırıkmış, tutturmak için takmışlar Prof. Bulu, Boğaziçi Üniversitesi kapısına kelepçe takılmasıyla ilgili konuştu: Kapı kırıkmış, tutturmak için takmışlar         
17:38
Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı         
17:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bahçeli arasında samimi diyalog: Rahmetle geldik Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bahçeli arasında samimi diyalog: Rahmetle geldik         
17:01
Formula 1 pilotu Verstappen, Kvyat'ın eski sevgilisi Kelly Piquet ile aşk yaşıyor Formula 1 pilotu Verstappen, Kvyat'ın eski sevgilisi Kelly Piquet ile aşk yaşıyor         
16:42
Prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar için büyük fırsat! Hayalleri krediyle gerçek olacak Prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar için büyük fırsat! Hayalleri krediyle gerçek olacak         
16:28
Evine çatıdan girmeye çalışan doğrama ustası, halat kopunca öldü Evine çatıdan girmeye çalışan doğrama ustası, halat kopunca öldü         
16:03
Fatih Altaylı'dan Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına asılan kelepçeyle ilgili çağrı: Takanı bulun ve cezalandırın Fatih Altaylı'dan Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına asılan kelepçeyle ilgili çağrı: Takanı bulun ve cezalandırın         
15:55
Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı         
14:02
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti         
13:33
Ukraynalı Kristina son mesajını evli sevgilisine yollamış: Ben ölürsem aileme bakar mısın? Ukraynalı Kristina son mesajını evli sevgilisine yollamış: Ben ölürsem aileme bakar mısın?         
13:09
Kırşehir'deki vahşette yürek burkan sözler: Oğluma 'sakın gitme' dedim, beni dinlemedi Kırşehir'deki vahşette yürek burkan sözler: Oğluma 'sakın gitme' dedim, beni dinlemedi         
12:42
Yılbaşı pastasından tektaş yüzük çıkınca şaşkına döndü! Günün şanslı müşterisiymiş Yılbaşı pastasından tektaş yüzük çıkınca şaşkına döndü! Günün şanslı müşterisiymiş         
12:34
Ceza yiyen trafik magandasından ilginç tehdit: Burada gözünüzün önünde drift atacağım Ceza yiyen trafik magandasından ilginç tehdit: Burada gözünüzün önünde drift atacağım         
11:15
Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı         
11:06
Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti         
10:21
25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor 25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor         
09:28
Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgili" göndermesi: Benim şefim seninkinden daha iyi         
22:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 17:45:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei