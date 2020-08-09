Aydın'da ciple çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Yıldıztekin'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, kazadan yara almadan kurtulan cip sürücüsü ise gözaltına alındı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kestel-Demirciler yolunda Erol Top (43) yönetimindeki 09 ACC 303 plakalı cip ile Ejder Yıldıztekin'in (33) kullandığı 09 R 720 plakalı motosiklet çarpıştı.

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 23:57

Kaynak: AA

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