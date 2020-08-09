Aydın'da ciple çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ciple çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Kestel-Demirciler yolunda Erol Top (43) yönetimindeki 09 ACC 303 plakalı cip ile Ejder Yıldıztekin'in (33) kullandığı 09 R 720 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yola savrulan motosikletin sürücüsü Yıldıztekin, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yıldıztekin'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, kazadan yara almadan kurtulan cip sürücüsü ise gözaltına alındı.