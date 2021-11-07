AYDIN'DA ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ - Son Dakika

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri ve Koordinasyon Merkezi'nde kalan çocuklar, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte hem gezdi hem de gönüllerince eğlendi.

Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleşen ve 2 gün süren etkinliğe 40 çocuk katıldı. Çocuklar ilk olarak Didim At Safari Kulübü'nde ata bindi. Safari motoruna da bindirilen çocuklar, cip safari ile Didim'de şehir turu attı. Çocuklar, dünyanın en büyük üçüncü tapınağı olan Didim Apollon Tapınağı'nda düzenlenen kültür gezisine katıldı. Tapınak gezisi öncesine Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, düzenlenen etkinliğe katkı sunan kuruluşlar ile işletme sahiplerine teşekkür plaketi verdi.

'ÇOCUKLARIMIZ BİZİM KÜLTÜR ELÇİMİZ'

Düzenlenen etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, çocukların Aydın için birer kültür elçisi konumunda olduklarını belirtti. Etkinliğin kültür değerlerinin tanıtımı için de farkındalık yaratacağını ifade eden Doç. Dr. Umut Tuncer, "Çocuklarımızla sosyal projeler içinde yer alıyoruz. Yaz boyunca onları otellerimizde su parklarımızda ağırladık. Onların moral ve motivasyonları ve açıkçası eğitim performanslarını çok önemsiyoruz. Onlar bizim geleceğimiz ve evlatlarımız. Fırsat oldukça bu tip aksiyonlarla çocuklarımızı zinde tutmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı hem otelde ağırladık. Çocuklarımız Aydın için birer kültür elçisi konumunda olacak. Kültür değerlerinin tanıtımı için de farkındalık yaratacak diye düşünüyoruz. Güzel bir etkinliğe imza attığımız için mutluyuz. 40 çocuğumuz burada ve sene boyunca 200'e yakın çocuğumuzu ağırladık. Koruma evlerinde çocuklarımızın tamamını sene içerisinde çeşitli etkinlikler ile ağırlayacağız" dedi. Etkinliğe katılan çocuklar ise etkinliğe katıldıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti.