Aydın'da çok kuvvetli yağış bekleniyor - Son Dakika
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Aydın'da çok kuvvetli yağış bekleniyor

6 saat önce

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Aydın'da beklenen çok kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşlar ve ilgilileri uyardı.

Aydın'da çok kuvvetli yağış bekleniyor, System.String[]

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Aydın'da beklenen çok kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşlar ve ilgilileri uyardı.


Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra İzmir, Manisa ve Çanakkale ile Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli ve yerel olarak çok kuvvetli (30-60 kg/m2), Aydın'da çok kuvvetli ve yerel olarak şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yarın akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. - AYDIN

Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:45 Kaynak: İHA
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