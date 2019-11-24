Son Dakika Haberleri: Aydın'da çok kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor
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Aydın'da çok kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor

6 saat önce

AYDIN (İHA) – Ege Bölgesi'nin büyük bir bölümünde beklenen çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte fırtınanın Aydın'da da etkili olacağı tahmin ediliyor.

Aydın'da çok kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor, System.String[]

AYDIN (İHA) – Ege Bölgesi'nin büyük bir bölümünde beklenen çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte fırtınanın Aydın'da da etkili olacağı tahmin ediliyor.


Yapılan son değerlendirmelere göre; Ege Bölgesi'nde Pazartesi günü sabahın erken saatlerinden itibaren başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kısa süreli fırtına şeklinde esecek rüzgarla birlikte öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak Salı günü sabah saatlerine kadar İzmir, Aydın ve Manisa il genelinde kuvvetli, İzmir güneybatı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı ilçeleri olan Kuşadası, Didim ve Söke çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Beklenen yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, fırtına, yerel dolu yağışı ile kıyı kesimlerinde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


Fırtına bekleniyor


İzmir, Aydın, Manisa, Çanakkale ve Balıkesir'de yarın sabah saatlerinden itibaren başlayacak olan güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın iç kesimlerde 60-80 km/sa, kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına 80-100 km/sa şeklinde esmesi bekleniyor. Meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. - AYDIN

Aydın, Sabah, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 02:40 Kaynak: İHA
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