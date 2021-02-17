Aydın'da çömez dedektör köpek 'Honaz' ilk görevinde 500 gram uyuşturucu buldu - Son Dakika
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Aydın'da çömez dedektör köpek 'Honaz' ilk görevinde 500 gram uyuşturucu buldu

17.02.2021 03:54
Aydın'da çömez dedektör köpek 'Honaz' ilk görevinde 500 gram uyuşturucu buldu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, narkotik köpeği 'Honaz', ilk görevinde başarılı sınav verdi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, narkotik köpeği  'Honaz', ilk görevinde başarılı sınav verdi. Uygulama noktasında polis ekiplerine destek veren Honaz'ın tepki gösterdiği otomobilin ön koltuğundaki şeker kutusunun içerisine gizlenmiş 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.A tutuklandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul plakalı bir otomobil ile ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, tespit edilen otomobili takibe aldı. Fiziki takibin ardından otomobil dün gece Kuştur mevkisinde oluşturulan kontrol noktasında durduruldu. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayan 'Honaz' isimli norkotik köpeği 'Honaz' da, aldığı eğitimin ardından ilk kez sahada görev aldı.

İLK GÖREVİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

Uygulama noktasında durdurulan otomobilde, göreve yeni başladığı için 'çömez' olarak adlandırılan dedektör köpeği Honaz eşliğinde arama yapıldı. Arama sırasında Honaz'ın tepki verdiği otomobilin ön koltuğundaki şeker kutusunun içerisinde 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye polis tarafından el konulurken, otomobil sürücüsü S.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından S.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Aydın'da çömez dedektör köpek 'Honaz' ilk görevinde 500 gram uyuşturucu buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da çömez dedektör köpek 'Honaz' ilk görevinde 500 gram uyuşturucu buldu - Son Dakika
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