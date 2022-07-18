Zeytin ağaçlarının bulunduğu makilik alana sıçrayan yangın, havadan uçak ve karadan da arazözlerle yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çöplerin toplandığı alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.