Aydın'da coşkulu 23 Nisan kutlaması - Son Dakika

AYDIN'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar çocuklarıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı balkonlarda ellerinde bayraklarla coşkuyla kutladı.

Dünyayı saran koronavirüs nedeniyle Aydın'ın da aralarında bulunduğu 31 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirildi. Sokağa çıkamayan vatandaşlar 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinin balkonlarında kutladı. Tüm yurtta olduğu gibi saat 21.00'de balkonlardan İstiklal Marşı okundu. Hep bir ağızdan okunan İstiklal Marşı sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı. Bazı vatandaşlar ise balkonlarında gitar çalarak şarkı söyledi. Balkonlarda asılan bayraklar ve balonlar bayram havası yaşattı. İncirliova'da bir apartmanın 1'inci katında 23 Nisan ile ilgili hazırlanan video sinevizyon gösterimi ile mahalle sakinlerine izlettirildi. Balkonlardan şarkılar söylendi, şiirler okundu.