Aydın'da Covid-19 servisleri bir bir kapanıyor - Son Dakika
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Aydın'da Covid-19 servisleri bir bir kapanıyor

21.04.2022 15:17
Aydın'da Covid-19 servisleri bir bir kapanıyor

Aydın'da pandemi hastanesi olan ve Aydın Devlet Hastanesi'nde vaka sayılarının düşü göstermesi ile birlikte covid hastalarına hizmet veren 3 klinik normale döndü.

Aydın'da pandemi hastanesi olan ve Aydın Devlet Hastanesi'nde vaka sayılarının düşü göstermesi ile birlikte covid hastalarına hizmet veren 3 klinik normale döndü.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de görüldüğü günden bu yana 97 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs salgını etkisini azaltmaya başladı. Bu bağlamda Aydın'da da alınan tedbirler çerçevesinde pandemi hastanesi olarak hizmet veren Aydın Devlet Hastanesi'nde deki 3 klinik normale döndü. Aydın Devlet Hastanesi'nde pandemi döneminde Covid-19 hastaları için yeniden dizayn edilen; psikiyatri, fizik tedavi ve rehabilitasyon ile dermatoloji (cildiye) klinikleri yataklı servis olarak tekrar hizmete açıldı.

Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Onur Türkkan, "Tüm dünyayı etkisi alan Covid-19 salgınında ilimizde alınan tedbirler çerçevesinde pandemi hastanesi olarak hizmet veren hastanemizde, Covid servislerine dönüştürülmüş olan psikiyatri kliniğimiz, fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniğimiz ile dermatoloji (cildiye) kliniğimiz vaka sayılarında azalmaya bağlı olarak yataklı servis olarak tekrar hizmete açılmıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, sağlıklı günler diliyorum" dedi.

(Murat Uçkaç-İHA)

Aydın'da Covid-19 servisleri bir bir kapanıyor
Aydın'da Covid-19 servisleri bir bir kapanıyor

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Aydın Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Türkiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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