Aydın'da 'Cumhur İttifakı' Adaylarını Hamza Dağ Açıkladı

Aydın'da 'Cumhur İttifakı' adaylarını Hamza Dağ açıkladıAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti'nin Aydın'daki 17 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.

Aydın'da 'Cumhur İttifakı' adaylarını Hamza Dağ açıkladı



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti'nin Aydın'daki 17 ilçe belediye başkan adayını açıkladı. Dağ, "2019 Yerel seçimlerine giderken Aydın'da, Muğla'da, Manisa'da ve İzmir'de Cumhur İttifakı ile beraber belediyecilikte yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatacağız" dedi.



AK Parti'nin 'Aydın Aday Tanıtım Toplantısı', Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim, Rıza Posacı ve Metin Yavuz, İl Başkanı Ömer Özmen, ilçe belediye başkanları, ilçe teşkilatlarının üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Salonu dolduran binlerce partili "Recep Tayyip Erdoğan" sloganı attı.



"MİLLETİN PARASINI BİLBOARD REKLAMINA AYIRAMAZSINIZ"



Salonu dolduranlara seslenen Hamza Dağ, "2019 Yerel Seçimlerine giderken Aydın'da, Muğla'da, Manisa'da ve İzmir'de Cumhur İttifakı ile beraber belediyecilikte yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatacağız. Milletimize bundan bahsedeceğiz. Milletimize rakip siyasi parti adaylarının da bunlardan bahsetmesini isteyeceğiz. Biz Aydın'da toplamda 30 milyarın üzerinde bir yatırım gerçekleştirdik. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Aydın'a geldiğimde ilk dikkatimi çeken billboardlardaki ilanlar ve reklamlar oldu. Milletin parasını reklamlara ayırmak, hiç kimsenin haddi de hakkı da değildir. Eğer kendi cebinizden o ilanları veriyorsanız, o pankartları asıyorsanız, ben bunu anlarım. Ama bu milletin parasıyla bunları yapıyorsanız, bunun hesabını bu millet, bunun hesabını bu dünyada veya öbür dünyada soracak. Aydın'da CHP'li belediyelere baktığımızda, borç batağı altında olduğunu görüyoruz. Didim Belediyesi'nin borcundan dolayı, belediye binası bile hacizlidir. Kuşadası, borç batağı içindedir. Bize şunu diyecekler; Madem borç batağı var niye belediyeleri istiyorsunuz. Bizim işimiz gücümüz, bugüne kadar siz borçlandınız biz ödedik. Sizin borçlandığınız yerleri ödemesini de bilir Allah'ın izniyle hizmet de veririz" dedi. Konuşmanın ardından Hamza Dağ, tek tek adayları açıkladı. MHP'nin daha önceden Aydın Büyükşehir Belediye Adayı olarak gösterdiği, ittifak sonrası adaylığını geri çektiği Ümmet Akın, ittifakın Efeler ilçe belediye başkan adayı oldu. İttifakın Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Mustafa Savaş oldu. Daha önce CHP'den aynı ilçede belediye başkanlığı yapan Mümin Kamacı da, AK Parti tarafından Didim'de belediye başkan adayı olarak açıklandı.



"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ"



Adaylığı açıklanan AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, "Aydın'da, 'Tek millet, tek vatan, tek bayrak ve tek devlet' sloganıyla tüm vatandaşlarımızı kucaklayacağız. Aydınımıza birlikte sahipleneceğiz. Aydınımızı birlikte yöneteceğiz. Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak 31 Mart akşamı gerçekleşecek demokrasi mücadelesinde zaferle çıkmak için gece gündüz çalışacağız" dedi.



10 ilçe AK Parti'den belediye başkan adayı gösterilirken, 7 ilçede ise MHP'li adaylarla seçime girilecek.



AK Parti'nin ilçe belediye başkan adayları şöyle:



Bozdoğan: Ufuk Altıntaş



Buharkent: Mehmet Erol



Çine: Celal Özden



Didim: Mümin Kamacı



Kuşadası: Fuat Akdoğan



Koçarlı: Nedim Kaplan



Kuyucak: Metin Ertürk



Köşk: Nuri Güler



Sultanhisar: Ertegün Ünal



Yenipazar: Suat Menderes



MHP'nin ilçe belediye başkan adayları şöyle:



Efeler: Ümmet Akın



Germencik: İsmet Akın



İncirliova: Gürşat Kale



Karacasu: Zeki İnal



Karpuzlu: Hilmi Dönmez



Nazilli: Haluk Alıcık



Söke: Beliğ Azbazdar



Açıklanan adaylar Hamza Dağ ile birlikte ellerini havaya kaldırarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi, büyük alkış aldı.

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