Son Dakika › Güncel › Aydın'da davul zurnayla eğlence yapan 8 kişiye 392'şer lira ceza - Son Dakika
Aydın'da davul zurnayla eğlence yapan 8 kişiye 392'şer lira ceza
6 saat önce
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde koronavirüs tedbirlerine rağmen davullu zurnalı eğlence yaparak bu görüntüleri sosyal medyada canlı yayınla paylaşan 8 kişiye para cezası kesildi.
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde koronavirüs tedbirlerine rağmen davullu zurnalı eğlence yaparak bu görüntüleri sosyal medyada canlı yayınla paylaşan 8 kişiye para cezası kesildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Esentepe Mahallesi Yayla mevkisinden eğlence sesinin gelmesi üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, alkol alarak davullu zurnalı eğlence yaptığı ve bunu sosyal medya üzerinden canlı yayınladığı tespit edilen 8 kişiye, koronavirüs salgını kapsamındaki tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle 392'şer lira ceza uyguladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 02:16 Kaynak: AA
Son Dakika Dolandırıcıların vitamin haplarında resmini kullandığını öğrenen doktor, suç duyurusunda bulundu Samsun Valisi Kaymak'tan "Samsun'da süper bulaştırıcı var" haberlerine yalanlama NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenci gözaltına alındı