Son Dakika Haberleri: Aydın'da deaş operasyonu: 10 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Aydın'da deaş operasyonu: 10 gözaltı

12 saat önce

AYDIN'da, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptığı eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da deaş operasyonu: 10 gözaltı, System.String[]

AYDIN'da, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptığı eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunduğu tespit edilen şüphelilerin adreslerine sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada dijital verilere el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede 2'si tutuklanırken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Servis şoförü, çalınan otomobiline 4 yıl sonra kavuştu
Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın istifasını istedi Son Dakika: Yargıtay Başkanı Cirit'ten AB raporuna sert tepki: Değersiz bir kağıt parçası TBB Başkanı Feyzioğlu: Barolar Birliği siyasi partilerin muhalifi değildir, sadece cumhuriyetin tarafındadır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.9.2019 11:47:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'da deaş operasyonu: 10 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]