Aydın'da demir yoluna devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Aydın'da demir yoluna devrilen otomobilin sürücüsü öldü

20 dakika önce

Aydın'ın Germencik ilçesinde takla atıp demir yoluna devrildikten sonra trenin çarptığı otomobilin sürücüsü öldü.

Aydın'da demir yoluna devrilen otomobilin sürücüsü öldü, System.String[]

Aydın'ın Germencik ilçesinde takla atıp demir yoluna devrildikten sonra trenin çarptığı otomobilin sürücüsü öldü.

Alınan bilgiye göre, Cemal Bunar (36) yönetimindeki 09 C 1934 plakalı otomobil, Aydın'dan İzmir yönüne seyir halindeyken Germencik ilçesi Kızılcapınar mevkisi yakınlarında trafik levhalarına çarpıp takla atarak demir yoluna devrildi.

Bu arada, makinist Turgay Başak idaresindeki İzmir- Denizli seferini yapan yük treninin çarptığı otomobil bir süre raylarda sürüklendi.

Kazada ilk çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayan sürücü Bunar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Bunar'ın cenazesi Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Germencik, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:26 Kaynak: AA
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