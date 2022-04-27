Aydın'da demiryoluna giren deve, makinistlerin dikkati sayesinde kurtuldu - Son Dakika
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Aydın'da demiryoluna giren deve, makinistlerin dikkati sayesinde kurtuldu

27.04.2022 21:16
Aydın'da demiryoluna giren deve, makinistlerin dikkati sayesinde kurtuldu

Aydın'da sahibinin elinden kaçarak demiryoluna giren deve, makinistlerin onu fark edip treni durdurmasıyla kurtuldu.

Aydın'da sahibinin elinden kaçarak demiryoluna giren deve, makinistlerin onu fark edip treni durdurmasıyla kurtuldu.

İzmir- Denizli seferini yapan trenin makinistleri Mithat Can Özcan ve Ahmet Akgün ile kondüktör Mustafa Yıldız, Germencik- Selçuk arasındaki Çamlık mevkiinde demiryolu hattında başıboş gezinen deveyi görünce treni durdurdu.

Tren personeli ve sahibinin uzun uğraşları sonucu deve demiryolu hattından uzaklaştırıldı.

Makinist Mithat Can Özcan, "Çamlık İstasyonu'ndan çıktıktan 200 metre sonra, rampa aşağı inerken raylar üzerindeki deveyi son anda fark ettik ve fren yaptık. Çok şükür, deveye çarpmadık. Aşağı inen arkadaşımız elinden geldiği kadar, deveyi uzaklaştırmaya çalıştı. O sırada devenin sahibi geldi ve devesini aldı. Biz de yolumuza devam ettik." dedi.

Devenin demiryolundan uzaklaştırılmasının ardından tren seferine devam etti.

Makinistlerin treni durdurması, devenin demiryolundan uzaklaştırılması cep telefonu kamerasına yansıdı

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Mithat Can, Germencik, Denizli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da demiryoluna giren deve, makinistlerin dikkati sayesinde kurtuldu - Son Dakika


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