Aydın'da demokrasi şöleni başladı

Büyükşehir, sandıkta vatandaşın nabzını tutacak

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın'da doğrudan demokrasiyi işleterek vatandaşların nabzını tutacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Efeler Belediyesi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen çalışma ile Aydın'da yaşayan vatandaşların sorunlarını ve isteklerini iletebilmeleri için Kent Meydanı'nda kurulan çadırda sandık kuruldu. Vatandaşlar kendi mahallelerinin sorunlarını yazdıkları formları, çadırın içinde yer alan stantlardaki sandıklara atarak dileklerini iletmeye başladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay Kent Meydanı'nda kurulan çadırı ziyaret ederek, sorunlarını ve taleplerini iletmek için sandık başına gelen vatandaşlarla buluştu. Burada vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Çerçioğlu ve Başkan Atay, Aydın'da demokrasi şöleninin startını verdi.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, yapılacak olan hizmetlere vatandaşların karar vereceğini belirterek, "Seçimlerde uyum içerisinde çalışarak Efeler'e yapılacak olan hizmetlerle ilgili olarak halka gideceğimizi ve sizlere soracağımızı, anketle yapılacak olan hizmetleri, sizlerin karar vereceğini söylemiştik. Bugün de bu sözümüzü gerçekleştiriyoruz" dedi.

Demokrasinin olmazsa olmazı olan sandığı bir kez daha kurduklarını söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydın'da yaşayan vatandaşlarımızın isteklerini almak için bu çadırı kurduk. Zaten Aydınlılar bu sistemi biliyorlar. Ama bundan sonra Nazilli'de, Yenipazar'da, Germencik'te, diğer ilçelerimizde de aynı uygulamayı yapacağız. Biz düzenli olarak anket çalışmalarımızı yapıyoruz. Fakat bazen vatandaşlarımız bize, ulaşamayabilir düşüncesi ile sandık koyduk, demokrasi şenliği yaşıyoruz. Seçimlerde biz vatandaşlarımıza danışacağımızı, onların fikirleri, düşünceleri bizim için çok önemli olduğunu ifade etmiştik. 10 gün boyunca çadırımız burada, sandıklarımız burada. Hem Efeler Belediyesi, hem de Büyükşehir Belediyesi'ne ait formlarımız var.

Burada isteyen tüm vatandaşlarımız kendi Mahallelerinin sorunlarını aktarma imkanı bulacak. ve çıkan sorunları da basın mensupları aracılığıyla, pankartlarla, billboardlarda yayınlayacağız. ve bu istekleri talepleri yapmaya başlayacağız" diye konuştu.

Demokrasi şöleninin yaşandığı çadır ziyaretine, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP İl Başkanı Ali Çankır, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Yenipazar Belediye Başkanı Mehmet Yüsran Erden, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya katıldı.