Aydın'da deniz kenarında ceset bulundu - Son Dakika

Kayalıklardan düşerek öldüğü değerlendirilen Sağlamtürk'ün cenazesi, otopsi için Didim Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, söz konusu kişinin öldüğü tespit edildi. Cenazenin, 49 yaşındaki Engin Sağlamtürk'e ait olduğu belirlendi.

Altınkum Mahallesi 2. Koy Mevkisi'nde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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