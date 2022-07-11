Aydın'da denize giren 18 yaşındaki genç, boğuldu - Son Dakika
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Aydın'da denize giren 18 yaşındaki genç, boğuldu

11.07.2022 17:20
Aydın'da denize giren 18 yaşındaki genç, boğuldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize giren 18 yaşındaki genç, yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize giren 18 yaşındaki genç, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün Davutlar Mahallesi'ndeki Sevgi Plajı'ndan denize giren Arda Kalkan (18), yaklaşık 15 dakika sonra çevredekiler tarafından su yüzeyinde hareketsiz bulundu.

Karaya çıkarılan gence ilk müdahale, buradaki bir sağlık personeli tarafından yapıldı. Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Kalkan, müdahaleye rağmen hayata döndürülemedi.

Arda Kalkan'ın Kuşadası'na tatil için Bursa'dan geldiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Davutlar, Kuşadası, Aydın, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da denize giren 18 yaşındaki genç, boğuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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