Karaya çıkarılan gence ilk müdahale, buradaki bir sağlık personeli tarafından yapıldı. Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Kalkan, müdahaleye rağmen hayata döndürülemedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Aydın'da denize giren 18 yaşındaki genç, boğuldu - Son Dakika

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