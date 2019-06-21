Son Dakika Haberleri: Aydın'da denize giren kişi boğuldu
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Aydın'da denize giren kişi boğuldu

1 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde denize giren kişi boğuldu.

Aydın'da denize giren kişi boğuldu, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde denize giren kişi boğuldu.
Hisar Mahallesi Sağtur plajı açıklarında bir kişinin denizde hareketsiz şekilde durduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Ekiplerce sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yüzmek için denenize giren ve ayağında palet takılı olduğu görülen cesedin Mestan Karamanoğlu'na (79) ait olduğu tespit edildi.
Karamanoğlu'nun cesedi Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:27 Kaynak: AA
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