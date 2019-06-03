Son Dakika Haberleri: Aydın'da depo yangını
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Aydın'da depo yangını

55 dakika önce

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir çiftliğin deposunda çıkan yangın zarara neden oldu.

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Aydın'ın Germencik ilçesinde bir çiftliğin deposunda çıkan yangın zarara neden oldu.
Gökhan Cinbaş'a ait çiftliğin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında depodaki arpa, yonca ve iki römork yandı.
Gökhan Cinbaş, gazetecilere, yangından dolayı çok üzgün olduğunu söyledi.
Yaklaşık 250 bin lira zarar oluştuğunu ifade eden Cinbaş, "Depoda hayvan yemi ve yonca vardı hepsi kül oldu. Bayram öncesi tüm emeklerim boşa gitti." diye konuştu.
Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mahmut Serdar Adanır ise çiftlikteki yangına 5 arazöz ve 18 personelle müdahale ederek kontrol altına aldıklarını belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:35 Kaynak: AA
Germencik, Aydın, Güncel
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