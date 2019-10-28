Son Dakika Haberleri: Aydın'da depodaki 2 bin ton pamuk yandı
Son Dakika Güncel Aydın'da depodaki 2 bin ton pamuk yandı

Aydın'da depodaki 2 bin ton pamuk yandı

5 dakika önce

Aydın'ın Germencik ilçesinde, bir pamuk deposunda çıkan yangında 2 bin ton pamuk yanarak kullanılamaz hale geldi.

Aydın'da depodaki 2 bin ton pamuk yandı, System.String[]

Aydın'ın Germencik ilçesinde, bir pamuk deposunda çıkan yangında 2 bin ton pamuk yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Germencik'in Ovakaraağaç Mahallesi yakınlarında bulunan Zafer ve Tamer Çetinel kardeşlere ait pamuk deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ovadan toplanan pamuklar, traktörlerle depoya taşındığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede deponun tamamına yayıldı. İşçilerin haber vermesiyle olay yerinde çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, iş makineleri ise yangının sönmesi için çalışma yaptı. Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangından 2 bin ton pamuğun yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle çevre dumanlarla kaplanırken, çıkış nedeniyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Germencik, İtfaiye, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 06:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli antrenör kazada hayatını kaybetti
Kick Boks Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı trafik kazasında hayatını kaybetti Trump'tan bir Bağdadi operasyonu açıklaması daha: Videolarını yayımlamayı düşünüyoruz Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bir terör örgütü lideri öldürülmesi söz konusuyken bir başka terör örgütünün ABD'ye davet edilmesi çelişkidir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2019 18:51:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'da depodaki 2 bin ton pamuk yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]