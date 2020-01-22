Aydın'da deprem - Son Dakika

Aydın'da deprem
24 dakika önce
Aydın'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:09 Kaynak: İHA
Aydın'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, Aydın'da saat 19.49'da merkez üssü Emirdoğan bölgesi olan 3.5 büyüklüğünden bir deprem meydana geldi. Yerin 5.3 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem Aydın ve çevresinde hissedildi. - AYDIN
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