Aydın'da deprem - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da deprem - Son Dakika

Aydın'da deprem

24 dakika önce

Aydın'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Aydın'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, Aydın'da saat 19.49'da merkez üssü Emirdoğan bölgesi olan 3.5 büyüklüğünden bir deprem meydana geldi. Yerin 5.3 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem Aydın ve çevresinde hissedildi. - AYDIN

Kandilli Rasathanesi, Deprem, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:09 Kaynak: İHA
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