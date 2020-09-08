Aydın'da dere kenarında ceset bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde dere kenarında silahla vurulan kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Cincin Mahallesi'nde dere kenarında cesedi bulunan Ekrem Fidan'ın (60) ölümüne ilişkin gözaltına alınan V.B. (60) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklandı.
Zanlının olay günü alkol aldığını, av tüfeğiyle rastgele ateş açtığını ve kurşunun Fidan'a isabet ettiğini bilmediğini söylediği öğrenildi.
Olay
Cincin Mahallesi'nde dün dere kenarında yerde hareketsiz yatan birini görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirmiş, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde vücudunda kurşun izleri bulunan Ekrem Fidan'ın öldüğü belirlenmişti.
Olayla ilgili V.B. gözaltına alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 18:47 - Kaynak: AA
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