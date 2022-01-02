Deve Güreşi Festivali yapıldı - Son Dakika

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, Deve Güreşi Festivali düzenlendi.

İncirliova Belediyesi ve İncirliova Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Derneği organizasyonuyla İstiklal Mahallesi'ndeki arenada düzenlenen festivalde, Ege, Marmara ve Akdeniz'den 230 deve yarıştırıldı.

Güreşleri AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk de izledi.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalden elde edilecek gelirlerin İncirliova Belediyespor'a bağışlanacağını bildirdi.