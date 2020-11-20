Aydın'da deve sütünden peynir, yoğurt ve ayran yapıldı - Son Dakika

Aydın'da, "Akdeniz Havzasında Deve Sütü Üretimi, İşlenmesi ve Tüketiminin Arttırılması Projesi" kapsamında deve sütünden peynir, yoğurt, ayran ve kefir üretildi.

İspanya Tarım Gıda ve Teknoloji Araştırma Enstitüsü öncülüğünde yürütülen Akdeniz Havzasında Deve Sütü Üretimi, İşlenmesi ve Tüketiminin Arttırılması Projesi kapsamında İncirliova ilçesindeki deve çiftliğinde program gerçekleştirildi.

Programda, deve sütünden yapılan peynir, yoğurt, ayran ve kefir tanıtıldı.

Projenin Türkiye koordinatörü ve Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atakan Koç, deve sütünün üretimini, işlenmesini ve tüketimini artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Deve sütüne dünya genelinde ilgi olduğuna dikkati çeken Koç, şunları kaydetti:

"Deve sütü sağlık üzerinde olumlu etkilerinden dolayı özellikle Avrupa'da yoğun girişimler var. Deve sütünü işleyerek diğer ürünlere dönüştürmek çok da kolay değil. Sağlık üzerinde çok ciddi faydası olduğundan dolayı peynir altı suyu özellikle Afrika ülkelerinde tüketiliyor. Deve sütünden elde ettiğimiz bu ürünlerin üretim sürecini tamamladık. Bundan sonraki aşama da piyasaya sunulması… Bir süt tesisinde üretilerek belirli bir marka altında piyasaya sunmayı amaçlıyoruz. Bundan sonra inşallah deve sütü ürünlerini marketlerde bulma ve tüketme şansımız olacak."

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya da ilçeden dünyaya deve sütü ürünlerini göndermeyi planladıklarını ifade etti.

ADÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Selda Bulcan ise 10 kilogram sütten 1 kilogram peynir ürettiklerine dikkati çekerek, "Deve sütünün antikanserojen, antitümör, antitüberküloz etkisi ve otistik çocuklarda faydası var. Antidiyabetik etkisi de var. Bunlar bilimsel konularla kanıtlanmış durumda. Dolayısıyla bu ürünlere talep artacaktır." diye konuştu.