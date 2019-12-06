Son Dakika Haberleri: Aydın'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
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Aydın'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

7 saat önce

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Aydın'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı, System.String[]

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Zeki Acar idaresindeki 09 BAT 07 plakalı beton mikseri, Koçarlı-Çakırbeyli kara yolu Mezarlık mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Koçarlı, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:20 Kaynak: AA
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