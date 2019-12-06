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Aydın'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
7 saat önce
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:20 Kaynak: AA
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Zeki Acar idaresindeki 09 BAT 07 plakalı beton mikseri, Koçarlı-Çakırbeyli kara yolu Mezarlık mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tarlaya devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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