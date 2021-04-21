Aydın'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Aydın'ın Köşk ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Uğur Akdoğan'ın kullandığı 03 L 4964 plakalı hafif ticari araç, Beyköy Mahallesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilip elektrik direğine çarptı.
Haber vermesiyle bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçtaki sürücü ve yanındaki Yusuf Güngör, sıkıştıkları yerden çıkartıldı.
112 Acil sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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