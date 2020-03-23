Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mustafa Erdal Genç (34) idaresindeki 09 BT 680 plakalı motosiklet, Yavansu Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda kaldırıma çarparak devrildi.
Ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Kuşadası Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:23 Kaynak: AA
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